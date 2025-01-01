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Hobby Talks. Викторианская эпоха
Билеты от 1000₽
Киноафиша Hobby Talks. Викторианская эпоха

Hobby Talks. Викторианская эпоха

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция «Викторианская эпоха» в Hidden Bar

Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Буренок приглашает вас на увлекательную лекцию о викторианской эпохе. Это время правления королевы Виктории, которая была не только британской монархиней, но и императрицей Индии, наполнено противоречиями и удивительными открытиями.

Что вас ждет на лекции?

На лекции мы погрузимся в мир викторианской эпохи, когда научные открытия, такие как работы Дарвина и Фарадея, переворачивали представления о мире. Общественные нравы того времени стали пуританскими до лицемерия, а экспедиции в Африку и Азию убрали с карты последние белые пятна. В этот период были сделаны значительные открытия в медицине, которые могли бы спасти миллионы жизней, если бы забота о бедных была более актуальной.

Интересные факты о викторианской эпохе

  • Квартиры военных нередко напоминали музеи истории стран Азии и Африки.
  • Шляпа говорила о человеке больше, чем его слова.
  • Слово «штаны» было неприемлемым в приличном обществе.
  • Сыщики Скотленд-Ярда распутывали самые загадочные ограбления и мошенничества.
  • Половина Лондона была вооружена, чтобы защититься от преступности на улицах.

О лекционере

Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Он обладает феноменальной памятью и уникальным чувством юмора, что сделает вашу лекцию поистине незабываемой.

Возрастное ограничение: 16+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
15:00 от 1000 ₽

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