Лекция «Викторианская эпоха» в Hidden Bar

Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Буренок приглашает вас на увлекательную лекцию о викторианской эпохе. Это время правления королевы Виктории, которая была не только британской монархиней, но и императрицей Индии, наполнено противоречиями и удивительными открытиями.

Что вас ждет на лекции?

На лекции мы погрузимся в мир викторианской эпохи, когда научные открытия, такие как работы Дарвина и Фарадея, переворачивали представления о мире. Общественные нравы того времени стали пуританскими до лицемерия, а экспедиции в Африку и Азию убрали с карты последние белые пятна. В этот период были сделаны значительные открытия в медицине, которые могли бы спасти миллионы жизней, если бы забота о бедных была более актуальной.

Интересные факты о викторианской эпохе

Квартиры военных нередко напоминали музеи истории стран Азии и Африки.

Шляпа говорила о человеке больше, чем его слова.

Слово «штаны» было неприемлемым в приличном обществе.

Сыщики Скотленд-Ярда распутывали самые загадочные ограбления и мошенничества.

Половина Лондона была вооружена, чтобы защититься от преступности на улицах.

О лекционере

Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Он обладает феноменальной памятью и уникальным чувством юмора, что сделает вашу лекцию поистине незабываемой.

Возрастное ограничение: 16+