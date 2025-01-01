Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Hobby Talks. Религиозные секты
Билеты от 1400₽
Киноафиша Hobby Talks. Религиозные секты

Hobby Talks. Религиозные секты

16+
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция Кирилла Домнина о религиозных сектах

Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Бурёнок приглашает на лекцию, посвящённую актуальной теме религиозных сект. Вы когда-нибудь думали, что эпоха культов осталась в прошлом? Напрасно! В России около миллиона человек состоят в различных сектоподобных организациях, и далеко не все из них являются религиозными. Поверьте, многие из них остаются весьма вредоносными.

Что вас ждёт на лекции?

Вы узнаете:

  • Почему некоторые американки готовы клеймиться калёным железом в организации «Нексиам»;
  • Как определить вербовщиков среди новых знакомых;
  • Что делать, если кто-то из ваших близких попал в секту.

Кирилл с детского сада ведёт борьбу с сектантской пропагандой и накапливает информацию о культах, что делает его идеальным экспертом для этой темы. Его феноменальная память и отличное чувство юмора сделают лекцию не только познавательной, но и увлекательной.

Информация о лекторе

Кирилл Бурёнок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Его умение донести информацию с лёгкостью и юмором помогает зрителям понять сложные темы.

Не упустите шанс узнать больше о важной и актуальной теме! Приходите и защитите себя и своих близких от влияния сомнительных организаций.

Купить билет на выставка Hobby Talks. Религиозные секты

Помощь с билетами
Январь
31 января суббота
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
29 декабря в 20:10 Центр «Марс»
от 1300 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
23 января в 20:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
17 декабря в 11:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше