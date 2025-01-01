Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Бурёнок приглашает на лекцию, посвящённую актуальной теме религиозных сект. Вы когда-нибудь думали, что эпоха культов осталась в прошлом? Напрасно! В России около миллиона человек состоят в различных сектоподобных организациях, и далеко не все из них являются религиозными. Поверьте, многие из них остаются весьма вредоносными.
Вы узнаете:
Кирилл с детского сада ведёт борьбу с сектантской пропагандой и накапливает информацию о культах, что делает его идеальным экспертом для этой темы. Его феноменальная память и отличное чувство юмора сделают лекцию не только познавательной, но и увлекательной.
Кирилл Бурёнок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Его умение донести информацию с лёгкостью и юмором помогает зрителям понять сложные темы.
Не упустите шанс узнать больше о важной и актуальной теме! Приходите и защитите себя и своих близких от влияния сомнительных организаций.