Лекция Кирилла Домнина о религиозных сектах

Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Бурёнок приглашает на лекцию, посвящённую актуальной теме религиозных сект. Вы когда-нибудь думали, что эпоха культов осталась в прошлом? Напрасно! В России около миллиона человек состоят в различных сектоподобных организациях, и далеко не все из них являются религиозными. Поверьте, многие из них остаются весьма вредоносными.

Что вас ждёт на лекции?

Вы узнаете:

Почему некоторые американки готовы клеймиться калёным железом в организации «Нексиам»;

Как определить вербовщиков среди новых знакомых;

Что делать, если кто-то из ваших близких попал в секту.

Кирилл с детского сада ведёт борьбу с сектантской пропагандой и накапливает информацию о культах, что делает его идеальным экспертом для этой темы. Его феноменальная память и отличное чувство юмора сделают лекцию не только познавательной, но и увлекательной.

Информация о лекторе

Кирилл Бурёнок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Его умение донести информацию с лёгкостью и юмором помогает зрителям понять сложные темы.

Не упустите шанс узнать больше о важной и актуальной теме! Приходите и защитите себя и своих близких от влияния сомнительных организаций.