Лекция «Промышленная революция» от Домнина

«Промышленная революция» XVIII-XIX веков навсегда изменила облик нашей планеты. В это время города стали разрастаться, а мир — становиться меньше. Рабочие, лишившиеся прав и оказавшиеся в нищете, поменяли деревянные туфли на хлопковые чулки и кожаные башмаки. А английские корабли начали переходить от массового завоза рабов к активной борьбе с работорговлей.

Знаковые фигуры как Ньюкомен, Уатт, Тревитик и Стефенсон с помощью своих изобретений произвели революцию в производстве и транспортировке товаров. Это дало возможность сотням тысяч людей заработать на жизнь, но одновременно поставило столько же на грань голодной бедности.

Эпоха кирпича и железа, угля и пара, газовых фонарей и фабричных труб — все это время связано с именами баронов-разбойников и королевы Виктории. Об этих и многих других аспектах промышленной революции расскажет в своей новой лекции Кирилл «Домнин» Буренок.

Кто рассказывает?

Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО , ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Он обладает феноменальной памятью и уникальным чувством юмора, что делает его лекции увлекательными и информативными.

Возрастное ограничение: 12+