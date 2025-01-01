Лекция «История огнестрельного оружия» в Hidden Bar

Соавтор и соведущий подкаста «Хобби Толкс» Кирилл «Домнин» Буренок приглашает всех желающих на увлекательную лекцию, посвященную истории огнестрельного оружия. Также доступны билеты на онлайн-трансляцию.

Что вас ждет на лекции?

На лекции вы узнаете:

Действительно ли огнестрельное оружие уничтожило рыцарство?

В чем разница между аркебузой, мушкетом и фузеей?

Почему нарезное оружие было редкостью до XIX века?

Лекция проследит эволюцию ручного огнестрела: от пищали к пистолю, от фитиля к капсюлю, от Кольта к Томпсону. Вы узнаете, как мушкетёры, стрельцы и сипаи с помощью громких залпов и клубов дыма создали огромные империи. Стремительное освоение фронтира американцами было бы немыслимо без прогресса револьверов и карабинов.

Кто рассказывает?

Лекцию ведет Кирилл «Домнин» Буренок. Он является выпускником МГИМО и ведущим популярного подкаста Hobby Talks. У Кирилла феноменальная память и уникальное чувство юмора, что делает его выступление особенно интересным.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+