Лекция «Хроники современного мракобесия» в Москве

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Кирилла «Домнина» Буренока, известного ведущего подкаста Hobby Talks. В рамках мероприятия он разберет актуальные на сегодня темы, касающиеся мракобесия в современном обществе.

Что вас ждет на лекции?

Вы когда-нибудь сомневались в том, что юридически СССР продолжает существовать, а Российская Федерация – это просто ООО с Британских Виргинских островов? Есть ли у вас подозрения, что ваша задолженность за ЖКХ не должна взыскиваться в российских рублях? Записывайте на лекцию, если вам знакомы и другие необъяснимые концепты, например, влияние синих китов на современное поколение или идея жизни в Сибири в окружении звенящих кедров.

Домнин, выросший в водовороте идей Перестройки и 90-х, изучил множество эксцентричных теорий и лжеучений. Он поделится своим опытом и даст рекомендации о том, как избежать попадания в сети невежества, укрепить собственное здравомыслие и с легкостью распознавать мракобесие.

Кто ведет лекцию?

Кирилл «Домнин» Буренок – выпускник МГИМО с феноменальной памятью и искрометным чувством юмора. Он не только делится знаниями, но и помогает своим слушателям разобраться в сложных вопросах нашей действительности.

Подробности

Лекция подойдет для всех желающих расширить свои горизонты и проанализировать современное общество. Возрастное ограничение – 16+