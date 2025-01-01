Соавтор и соведущий подкаста «Hobby Talks» Кирилл «Домнин» Буренок приглашает вас на увлекательную лекцию, посвященную Великой Французской революции.
Великая Французская революция потрясла Европу и стала причиной масштабных перемен на континенте. Лозунг «Свобода, равенство и братство» вдохновил революционеров по всему миру. В результате революционных войн прекратила свое существование Священная Римская Империя, а XIX век стал временем формирования новых государств.
На лекции вы узнаете:
Почему именно Франция стала движущей силой изменений? Как бывшие революционные генералы превратились в аристократов и монархов? Почему французы до сих пор отмечают День взятия Бастилии? На эти и многие другие вопросы ответит Домнин.
Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Он известен своей феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.
Лекция рекомендуется для зрителей старше 16 лет.