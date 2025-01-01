Лекция «Французская революция» от Домнина

Соавтор и соведущий подкаста «Hobby Talks» Кирилл «Домнин» Буренок приглашает вас на увлекательную лекцию, посвященную Великой Французской революции.

О чем лекция?

Великая Французская революция потрясла Европу и стала причиной масштабных перемен на континенте. Лозунг «Свобода, равенство и братство» вдохновил революционеров по всему миру. В результате революционных войн прекратила свое существование Священная Римская Империя, а XIX век стал временем формирования новых государств.

На лекции вы узнаете:

Глубинные политические и экономические причины краха Старого Режима и нестабильности Первой Республики.

Истоки революционного террора и реформаторского угара.

Феномен Наполеона Бонапарта, которого революционеры возвели на императорский престол.

Последствия революции как во Франции, так и за ее пределами на протяжении всего следующего столетия.

Почему именно Франция стала движущей силой изменений? Как бывшие революционные генералы превратились в аристократов и монархов? Почему французы до сих пор отмечают День взятия Бастилии? На эти и многие другие вопросы ответит Домнин.

Кто рассказывает?

Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Он известен своей феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуется для зрителей старше 16 лет.