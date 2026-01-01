Оповещения от Киноафиши
Лекция «Дикий Запад» от ведущего подкаста «Хобби Толкс»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию «Дикий Запад», которую проведет Кирилл «Домнин» Буренок. Этот выпускник МГИМО и ведущий популярного подкаста «Hobby Talks» станет отличным гидом по загадкам и мифам Дикого Запада. Свою уникальную память и чувство юмора он превратит в захватывающую историю, которая не оставит никого равнодушным.

Кто рассказывает?

Кирилл «Домнин» Буренок — не только выдающийся лектор, но и интересная личность. Его успешная карьера в медиа и исследования в области культуры делают его выступление особенно ценным для слушателей.

О музыканте:

Особую атмосферу лекции создаст Дмитрий Новокольский — талантливый гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке. Его музыка, охватывающая стили кантри, рок, блюграсс и фолк, прекрасно дополняет темы лекторов. Дмитрий — ветеран московской рок-н-ролльной сцены, который посвятил свою жизнь музыке с 1988 года. Его выступление подарит публике яркие музыкальные эмоции и заставит задуматься о значении традиционной музыки в контексте Дикого Запада.

Не упустите возможность посетить эту уникальную лекцию, где вас ждет захватывающее сочетание знаний и музыки!

