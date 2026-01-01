Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хоббит. Часть 2. И огонь, и вода. Концерт с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хоббит. Часть 2. И огонь, и вода. Концерт с песочной анимацией

Хоббит. Часть 2. И огонь, и вода. Концерт с песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт с чтением «Хоббита» Толкиена с песочной анимацией

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится уникальный концерт, где звучит не только музыкальная классика, но и народные мелодии. Программа включает произведения известных композиторов: «Весёлого крестьянина» Шумана, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, Прелюдию до минор Баха и «Полёт валькирий» Вагнера.

Специальное чтение текста «Хоббита» выполнит актриса театра и кино Ингеборга Любомирская. Этот концерт станет настоящим праздником как для поклонников произведений Толкина, так и для настоящих меломанов.

Музыкальная палитра

Концерт поразит зрителей разнообразием инструментов. В исполнении музыкантов можно будет услышать орган, саксофон, дудук, вистл, арфу, скрипку и ударные.

Исполнители

  • Ингеборга Любомирская (художественное слово, вокал, перкуссия)
  • Антон Котиков (саксофон, вистл, дудук)
  • Мария Моисеева (орган)
  • Мария Кулакова (арфа)
  • Мария Камышева (ударные)
  • Наталия Калиничева (скрипка)
  • Лидия Миллер (песочная анимация)

Программа вечера

В программе концерта — переложения и обработки старинных кельтских мелодий, а также произведения таких композиторов, как А. Вивальди, И. С. Бах, Р. Шуман, Р. Вагнер и М. Мусоргский.

Купить билет на концерт Хоббит. Часть 2. И огонь, и вода. Концерт с песочной анимацией

Помощь с билетами
Май
27 мая среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18 апреля в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1390 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
28 марта в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
19 июня в 18:30 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 597 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше