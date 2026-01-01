Хоббит. Часть 2. И огонь, и вода. Концерт с песочной анимацией

Концерт с чтением «Хоббита» Толкиена с песочной анимацией

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится уникальный концерт, где звучит не только музыкальная классика, но и народные мелодии. Программа включает произведения известных композиторов: «Весёлого крестьянина» Шумана, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, Прелюдию до минор Баха и «Полёт валькирий» Вагнера.

Специальное чтение текста «Хоббита» выполнит актриса театра и кино Ингеборга Любомирская. Этот концерт станет настоящим праздником как для поклонников произведений Толкина, так и для настоящих меломанов.

Музыкальная палитра

Концерт поразит зрителей разнообразием инструментов. В исполнении музыкантов можно будет услышать орган, саксофон, дудук, вистл, арфу, скрипку и ударные.

Исполнители

Ингеборга Любомирская (художественное слово, вокал, перкуссия)

Антон Котиков (саксофон, вистл, дудук)

Мария Моисеева (орган)

Мария Кулакова (арфа)

Мария Камышева (ударные)

Наталия Калиничева (скрипка)

Лидия Миллер (песочная анимация)

Программа вечера

В программе концерта — переложения и обработки старинных кельтских мелодий, а также произведения таких композиторов, как А. Вивальди, И. С. Бах, Р. Шуман, Р. Вагнер и М. Мусоргский.