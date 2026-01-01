Оповещения от Киноафиши
Хоббит. Часть 1. Волшебное кольцо. Концерт с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Хоббит. Часть 1. Волшебное кольцо. Концерт с песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт-спектакль с песочной анимацией в кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе пройдет уникальный концерт-спектакль с песочной анимацией. В программе прозвучат английские, ирландские и бретонские народные мелодии, а также произведения известных композиторов, таких как К. В. Глюк, Дж. Россини, А. Лядов, Э. Григ и М. Регер.

Актриса Любовь Любомирская (художественное слово, вокал, перкуссия) выступит вместе с лауреатами международных конкурсов. В их числе:

  • Мария Моисеева (орган)
  • Мария Кулакова (арфа, электроарфа)
  • Мария Камышева (ударные)
  • Антон Котиков (саксофон, дудук, висл)
  • Лидия Миллер (художник песочной анимации)

Этот концерт-спектакль будет интересен всем, кто предпочитает нестандартные музыкальные интерпретации и визуальные эффекты песочной анимации. Зрителей ждет музыкальная палитра, в которой гармонично сочетаются различные жанры и стили, что создает уникальную атмосферу, совпадающую с атмосферой сказки о Хоббите.

Завораживающие звуки народной музыки и классических произведений в сочетании с художественным словом и песочной анимацией откроют новые грани восприятия любимых историй.

Не упустите возможность стать частью этого творческого и эмоционального события!

Купить билет на концерт Хоббит. Часть 1. Волшебное кольцо. Концерт с песочной анимацией

Апрель
25 апреля суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

