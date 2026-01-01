Хоббит. Часть 1. Волшебное кольцо. Концерт с песочной анимацией

Концерт-спектакль с песочной анимацией в кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе пройдет уникальный концерт-спектакль с песочной анимацией. В программе прозвучат английские, ирландские и бретонские народные мелодии, а также произведения известных композиторов, таких как К. В. Глюк, Дж. Россини, А. Лядов, Э. Григ и М. Регер.

Актриса Любовь Любомирская (художественное слово, вокал, перкуссия) выступит вместе с лауреатами международных конкурсов. В их числе:

Мария Моисеева (орган)

Мария Кулакова (арфа, электроарфа)

Мария Камышева (ударные)

Антон Котиков (саксофон, дудук, висл)

Лидия Миллер (художник песочной анимации)

Этот концерт-спектакль будет интересен всем, кто предпочитает нестандартные музыкальные интерпретации и визуальные эффекты песочной анимации. Зрителей ждет музыкальная палитра, в которой гармонично сочетаются различные жанры и стили, что создает уникальную атмосферу, совпадающую с атмосферой сказки о Хоббите.

Завораживающие звуки народной музыки и классических произведений в сочетании с художественным словом и песочной анимацией откроют новые грани восприятия любимых историй.

Не упустите возможность стать частью этого творческого и эмоционального события!