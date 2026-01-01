Эта яркая музыкальная сказка, номинированная на премию Губернатора Свердловской области, обещает стать настоящим событием для всей семьи.
Сюжет спектакля
Маленькая Лиза, как и многие дети, не хочет ложиться спать. Уставший от её капризов старший брат Гриша решает придумать интересную историю, чтобы успокоить сестру. Так на свет появляются два забавных персонажа — Хныка и Гыка.
Хныка — настоящая плакса. Она постоянно грустит и жалуется на всё вокруг. А Гыка, наоборот, весельчак и оптимист, который не может жить без смеха. Эти двое решают выяснить, кто из них лучше, и затевают соревнование! Кому удастся победить: плаксивой Хныке или весёлому Гыке? Ответ на этот вопрос предстоит найти маленьким зрителям.
Почему стоит посмотреть этот спектакль?
"Хныка и Гыка" — это не просто увлекательная сказка, но и урок о том, как важно находить баланс между эмоциями и весельем. Спектакль дарит детям возможность научиться управлять своими чувствами, а взрослым — вспомнить о простых детских радостях.