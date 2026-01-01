Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хныка и Гыка
Киноафиша Хныка и Гыка

Спектакль Хныка и Гыка

0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка для самых маленьких

Эта яркая музыкальная сказка, номинированная на премию Губернатора Свердловской области, обещает стать настоящим событием для всей семьи.

Сюжет спектакля

Маленькая Лиза, как и многие дети, не хочет ложиться спать. Уставший от её капризов старший брат Гриша решает придумать интересную историю, чтобы успокоить сестру. Так на свет появляются два забавных персонажа — Хныка и Гыка.

Хныка — настоящая плакса. Она постоянно грустит и жалуется на всё вокруг. А Гыка, наоборот, весельчак и оптимист, который не может жить без смеха. Эти двое решают выяснить, кто из них лучше, и затевают соревнование! Кому удастся победить: плаксивой Хныке или весёлому Гыке? Ответ на этот вопрос предстоит найти маленьким зрителям.

Почему стоит посмотреть этот спектакль?

  • Интерактив со зрителями. Дети смогут не только наблюдать за действием, но и активно участвовать в происходящем, помогая героям принимать решения.
  • Живая музыка и оригинальные музыкальные номера, создающие особую атмосферу сказки.
  • Знакомая каждому ситуация. История, которая начинается с нежелания ложиться спать, обязательно откликнется в сердцах детей и родителей.

"Хныка и Гыка" — это не просто увлекательная сказка, но и урок о том, как важно находить баланс между эмоциями и весельем. Спектакль дарит детям возможность научиться управлять своими чувствами, а взрослым — вспомнить о простых детских радостях.

Режиссер
Сергей Пантыкин
В ролях
Ольга Теслер
Елена Руссу
Евгения Ходырева
Никита Дидковский
Егор Коротаев
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше