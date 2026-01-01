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Хныка и Гыка против королевы Бациллы
Киноафиша Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Спектакль Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Постановка
Живой театр 0+
Режиссер Сергей Пантыкин
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Увлекательная музыкальная сказка для самых маленьких

Приглашаем вас на современную оригинальную музыкальную сказку "Хныка и Гыка против королевы Бациллы"! Этот спектакль сочетает в себе увлекательный сюжет, интерактив с зрителями и живую музыку, создавая незабываемую атмосферу для детей и их родителей.

История о капризах и дружбе

Сюжет знаком каждому ребенку: капризная маленькая девочка Лиза отказывается ложиться спать. В ответ на её упрямство старший брат Гриша придумывает историю о плаксивой Хныке и добром весельчаке Гыке. Хныка постоянно плачет, в то время как Гыка всегда веселится. Вместе они решают устроить соревнование, чтобы выяснить, кто из них лучше!

Живая музыка

Спектакль проходит в сопровождении ансамбля музыкантов, который включает фортепьяно, бас-гитару и перкуссию. Это добавляет особый колорит и динамику в происходящее на сцене.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Купить билет на спектакль Хныка и Гыка против королевы Бациллы

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
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