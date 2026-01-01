Спектакль Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Сюжет знаком каждому ребенку: капризная маленькая девочка Лиза отказывается ложиться спать. В ответ на её упрямство старший брат Гриша придумывает историю о плаксивой Хныке и добром весельчаке Гыке. Хныка постоянно плачет, в то время как Гыка всегда веселится. Вместе они решают устроить соревнование, чтобы выяснить, кто из них лучше!
Спектакль проходит в сопровождении ансамбля музыкантов, который включает фортепьяно, бас-гитару и перкуссию. Это добавляет особый колорит и динамику в происходящее на сцене.
Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!