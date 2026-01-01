Филипп Хмыров в туре по России с новой программой

Артист, композитор и саундпродюсер Филипп Хмыров отправляется в тур по России с новой программой. Он известен своим уникальным стилем, который сочетает хип-хоп и новый русский рок. Его треки звучат в популярных кинофильмах и сериалах, таких как «Содержанки», «Волшебный участок 2» и «Два холма». Хмыров также регулярно выступает на крупнейших фестивалях, таких как VK Fest, «Дикая Мята» и Stereoleto.

С момента своего появления на музыкальной сцене, Хмыров стал одним из самых заметных музыкантов своего времени. Его живую группу слушатели и критики отмечают за бешеную сценическую энергетику и профессионализм.

Новый альбом и предстоящие выступления

В 2025 году Филипп Хмыров выпустил альбом «Нотки-строки», который вошёл в десятку лучших релизов года по версии слушателей «Родного звука». Новый тур включает полноформатные шоу с бэндом в крупнейших городах России, обещая зрителям незабываемые впечатления. Финальные выступления состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, и они точно не оставят равнодушными поклонников хип-хопа и нового русского рока.