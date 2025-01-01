Долгожданное возвращение Хмырова с новым альбомом

Хмыров, знаменитый петербургский артист, представляет свой первый полноформатный альбом за четыре года под названием «Нотки-строки». В поддержку релиза запланирован «Третий тур» по десяти городам России, в котором не обойдется без большого сольного выступления в Москве.

Презентация нового материала

Концерт станет не только возможностью услышать свежие композиции, но и шансом насладиться всеми самыми известными треками Хмырова. Музыкант продолжает развивать свой уникальный стиль, соединяющий бодрый хип-хоп с задушевным звучанием русского рока, что исполняет на высоком уровне и привлекает внимание зрителей.

О альбоме «Нотки-строки»

Летний релиз «Нотки-строки» включает восемь новых песен и делится на две концептуальные части. По словам Хмырова, каждая из них представляет собой размышления на стыке прошлого и настоящего, что добавляет глубину и смысл в каждую композицию.

Кому стоит посетить концерт

Безусловно, концерт будет интересен не только поклонникам искусства «новой искренности», но и всем, кто ценит качественную музыку и искренние тексты. Хмыров готов подарить зрителям незабываемые эмоции и музыкальные впечатления. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!