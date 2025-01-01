Хмыров с сольным концертом в Санкт-Петербурге

Этой осенью талантливый артист Хмыров отправляется в концертный тур под названием «Третий тур». Завершится он большим сольным концертом, который пройдет 12 декабря в клубе Sound.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут насладиться как известными хитами Хмырова, так и новым материалом, который артист приготовил для своих поклонников. Это уникальная возможность увидеть любимого исполнителя в живом исполнении и услышать песни, которые ещё не вошли в его альбомы.

Интересные факты

Хмыров известен своим неповторимым стилем и искренними текстами. Его музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает концерты особенно разнообразными и запоминающимися. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Где и когда

Дата: 12 декабря

Место: клуб Sound, Санкт-Петербург

Билеты уже в продаже, и они быстро расходятся. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность насладиться этим незабываемым вечером.