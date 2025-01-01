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Хмыров
Киноафиша Хмыров

Хмыров

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хмыров с сольным концертом в Санкт-Петербурге

Этой осенью талантливый артист Хмыров отправляется в концертный тур под названием «Третий тур». Завершится он большим сольным концертом, который пройдет 12 декабря в клубе Sound.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут насладиться как известными хитами Хмырова, так и новым материалом, который артист приготовил для своих поклонников. Это уникальная возможность увидеть любимого исполнителя в живом исполнении и услышать песни, которые ещё не вошли в его альбомы.

Интересные факты

Хмыров известен своим неповторимым стилем и искренними текстами. Его музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает концерты особенно разнообразными и запоминающимися. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Где и когда

Дата: 12 декабря
Место: клуб Sound, Санкт-Петербург

Билеты уже в продаже, и они быстро расходятся. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность насладиться этим незабываемым вечером.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 декабря
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
20:00 от 1800 ₽

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