Хмыров. Третий тур

Музыкант, которого пресса называет «героем нашего времени» и «одним из лучших новых артистов момента», возвращается с долгожданной новинкой — альбомом «Нотки-строки». Это первый полноформатный релиз Филиппа Хмырова за последние четыре года, и его презентация состоится этой осенью.
На мероприятии зрители смогут не только насладиться новыми композициями, но и спеть вместе с артистом его ранее выпущенные хиты. Это отличная возможность для поклонников Хмырова стать частью музыкального события и услышать любимые песни вживую.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Подробности о дате и месте проведения презентации можно узнать на официальном сайте Филиппа Хмырова.