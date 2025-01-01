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Хмыров. Третий тур
Киноафиша Хмыров. Третий тур

Хмыров. Третий тур

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение Филиппа Хмырова: Презентация нового альбома «Нотки-строки»

Музыкант, которого пресса называет «героем нашего времени» и «одним из лучших новых артистов момента», возвращается с долгожданной новинкой — альбомом «Нотки-строки». Это первый полноформатный релиз Филиппа Хмырова за последние четыре года, и его презентация состоится этой осенью.

Что ожидать от презентации

На мероприятии зрители смогут не только насладиться новыми композициями, но и спеть вместе с артистом его ранее выпущенные хиты. Это отличная возможность для поклонников Хмырова стать частью музыкального события и услышать любимые песни вживую.

Интересные факты о Филиппе Хмырове

  • Филипп Хмыров стал известен благодаря уникальному стилю и глубоким текстам, которые находят отклик у слушателей.
  • За свою карьеру он успел собрать множество наград и признаний, включая титулы «Лучшего нового артиста» на различных музыкальных конкурсах.
  • Альбом «Нотки-строки» обещает быть разнообразным, сочетая элементы разных музыкальных жанров.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Подробности о дате и месте проведения презентации можно узнать на официальном сайте Филиппа Хмырова.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 2 ноября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 5 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1600 ₽
Самара, 6 ноября
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
19:00 от 1600 ₽
Казань, 7 ноября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
19:00 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 8 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 1600 ₽

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