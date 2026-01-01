Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хмельная Ворга
Киноафиша Хмельная Ворга

Хмельная Ворга

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный феномен: Хмельная Ворга на сцене

Коллектив «Хмельная Ворга» стал настоящим открытием в мире музыкального искусства. Эти талантливые музыканты завоевали популярность благодаря уникальному звучанию и ярким выступлениям, которые оставляют неизгладимое впечатление у зрителей.

Энергия и оригинальность

Группа славится своими энергичными концертами и оригинальными аранжировками, которые привлекают всё больше поклонников. Участники коллектива не останавливаются на достигнутом и постоянно работают над совершенствованием своего искусства, что позволяет им покорять новые музыкальные вершины.

Культурное явление

«Хмельная Ворга» — это не просто музыкальная группа, это настоящее культурное явление. Их выступления не оставляют равнодушными никого и способны захватить сердца слушателей. Каждое выступление — это яркий спектакль, который дарит незабываемые эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Следите за анонсами и приходите на концерты «Хмельной Ворги», чтобы ощутить всю мощь их творчества!

Купить билет на концерт Хмельная Ворга

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up на Рождественской
18+
Юмор
Stand Up на Рождественской
13 марта в 19:30 Stand Up Club NN
от 500 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
1 марта в 17:00 Improv Club
Билеты
Огненный топор
18+
Рок
Огненный топор
6 сентября в 18:00 Alcatraz
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше