Спектакль Антона Коваленко по пьесе Гоголя «Ревизор»

«Я не могу сказать с полной уверенностью, что это человек, это, скорее, существо» — так охарактеризовал главного героя Хлестакова режиссёр-постановщик Антон Коваленко. В новой интерпретации классической пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» ключевую роль играет фигура главного героя, который предстает в двух ипостасях.

Две ипостаси Хлестакова

Первый Хлестаков — реальный персонаж, прописанный Гоголем, который взаимодействует с другими героями на уровне текста. Второй — фигура практически немая, известная как «некто в черном». Эта двойственность создает новую интерпретацию Хлестакова, позволяя глубже понять его внутренний конфликт и место в обществе.

Страх как движущая сила

Центральным мотивом спектакля становится страх. Возможный приезд ревизора-инкогнито заставляет чиновников провинциального города столкнуться с неизбежной потерей «общественного статуса». Этот страх перед неизвестностью грозит не только потерей идентичности, но и полным самоуничтожением.

Ситуация катастрофы

Гоголь использует простой, но эффективный сюжетный ход: по прихоти неизвестных сил Хлестаков оказывается в ситуации, где ему предстоит выйти за границы дозволенного. В результате, всех, кто встречается на его пути, ждет катастрофа. То, что для городничего и его чиновников казалось очередной проверкой, оказывается возмездием — «карой Божьей», олицетворяемой «нектом в черном». Это создание становится катализатором их самоуничтожения, и никто из них даже не подозревает о надвигающейся угрозе.

Путь к прозрению

Гоголь надеялся, что через «ужасное» его герои смогут «прозреть» и осознать подлинный «страх Божий», который, по его мнению, может вернуть человеку его «образ человеческий». Однако, в спектакле эта надежда оказывается несбыточной…

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о человеческой природе и страхе перед властью.