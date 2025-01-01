Хлебников. Звездный язык в Кабаре Шум

К 140-летию поэта Велимира Хлебникова, выдающегося поэта-футуриста и гения русского словесного авангарда, представляем спектакль "Хлебников. Звездный язык". Это творение, вдохновленное его экстраординарным наследием, обещает перенести зрителей в уникальную вселенную, которую создал Хлебников.

Легенда русского авангарда

Творчество Хлебникова вызывало восхищение у поэтов Серебряного века. Известные поэты, такие как Сергей Есенин и Владимир Маяковский, нарекли его «председателем Земного Шара». Эта метафора отражает его значимость и влияние на культуру своего времени.

Уникальный звездный язык

Хлебников разработал собственную систему — универсальный «звёздный» язык. В рамках его концепции Земля предстает одной из звёзд, а человеческий язык является естественным продолжением космической природы. Поэт установил аналогии между буквами и движением космических объектов: буква «В» символизирует движение спутника вокруг планеты, а «П» — бесконечное движение астероида по прямой.

Погружение в космическую вселенную

В честь дня рождения писателя мы отправимся за пределы атмосферы Земли и окажемся в центре cosmogenic процесса. Здесь Хлебников, словно великан-демиург, будет сплетать каждую из мириадов частиц. Мы попробуем изучить его словарь звездного языка и произнести на нем несколько главных слов.

Главный герой спектакля

Исполняет роль Паша Михайлов, который увлечет зрителей в это увлекательное путешествие по звездной вселенной Хлебникова.

Не пропустите возможность стать частью этой уникальной постановки, которая сочетает в себе поэзию и космическую философию!