Спектакль «Хлебная карточка»: трогательная история о ценностях и ошибках

По словам режиссера спектакля-новеллы, заслуженного артиста Краснодарского края Виктора Плужникова, самое главное, чему стоит научиться в школе, - это умение исправлять ошибки. Эта мудрость становится особенно актуальной для героев постановки «Хлебная корочка».

Основы спектакля

В основу постановки лег небольшой рассказ писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?», известного своими культовыми историями о Алисе Селезневой. В данном произведении присутствует одно фантастическое допущение, которое и становится решающим в разговоре главного героя Вадима и девочки Нины.

Сюжет и его значение

Это история о том, как один необычный звонок может изменить судьбу, заставить пересмотреть прежние ценности и вспомнить о важности берегущих нас близких. Трогательная история, написанная в далеком 1973 году, не оставит равнодушным современного зрителя.

Артисты на сцене

В спектакле задействованы артисты Молодежного театра: Илья Сердюков, Инга Аничкина и Наталья Денисова, а также участники Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник». Их талант и эмоциональная игра создают уникальную атмосферу, способную затронуть сердца знатоков театра.