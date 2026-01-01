Оповещения от Киноафиши
Хлеб
Билеты от 2200₽
Киноафиша Хлеб

Хлеб

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Концерт группы ХЛЕБ в Москве

Готовьтесь к незабываемому вечеру, который подарит вам группа ХЛЕБ. Этот концерт превратит обычный день в яркий и запоминающийся опыт.

Звучание хитов

На сцене прозвучат хиты, ставшие известными по всей стране: «Эба», «Шашлындос», «Плачу на техно» и многие другие. Их исполнение гарантирует, что трудно будет удержаться на месте и не танцевать под зажигательные ритмы.

Новые треки и фирменный юмор

Не обойдётся без новых музыкальных произведений, а также фирменного юмора, который мы все давно полюбили. ХЛЕБ радует своих поклонников уже более десяти лет, и этот вечер не станет исключением.

Фан-зона и VIP-услуги

Билеты различного уровня обеспечивают разные возможности для комфорта:

  • Фан-зона: Входной билет на концерт, позволяющий находиться в зоне, ближайшей к сцене.
  • Танцевальный партер: Общая зона танцевального партера на концерте.
  • Комфортные VIP-зоны: Особый вход, отдельный гардероб и возможность индивидуального обслуживания официантом для обладателей VIP-билетов.
  • SUPER VIP/Apex: Диваны с прямым видом на сцену.
  • VIP left/VIP right/Nexus: Боковые диваны с отличным обзором.
  • Столы/Core Ложи/Zenith: Пространство повышенной комфортности.
  • VIP/Oasis: Барные стулья на третьем уровне с хорошим видом на сцену.
  • VIP-входной: Эта категория предоставляет все привилегии VIP, но без закреплённого сидячего места.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приобретите билет и будьте готовы к зажигательному вечеру с ХЛЕБ!

Купить билет на концерт Хлеб

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2200 ₽

