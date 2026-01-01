Готовьтесь к незабываемому вечеру, который подарит вам группа ХЛЕБ. Этот концерт превратит обычный день в яркий и запоминающийся опыт.
На сцене прозвучат хиты, ставшие известными по всей стране: «Эба», «Шашлындос», «Плачу на техно» и многие другие. Их исполнение гарантирует, что трудно будет удержаться на месте и не танцевать под зажигательные ритмы.
Не обойдётся без новых музыкальных произведений, а также фирменного юмора, который мы все давно полюбили. ХЛЕБ радует своих поклонников уже более десяти лет, и этот вечер не станет исключением.
Билеты различного уровня обеспечивают разные возможности для комфорта:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приобретите билет и будьте готовы к зажигательному вечеру с ХЛЕБ!