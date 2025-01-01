Кукольный спектакль «Хлам» в театре Пилигримы

Чердак — это место, полное заброшенных вещей, которые, несмотря на свою бесполезность, хранят в себе истории. Каждый предмет на чердаке ждет своего часа, когда его снова вспомнят, стряхнут с него пыль и вернут в дом. Но как долго придется ждать?

О чем спектакль?

Главные герои — обитатели чердака, которые, словно в режиме ожидания, мечтают вернуться к своей прежней жизни. У них есть лишь один билет — в один конец. С появлением новой куклы по имени Звезда, все начинает меняться. Она полна надежды и стремления вернуться домой, что приводит к оживлению всего чердака. Каково же будет их решение: истлеть или вернуться?

Команда спектакля

Куклу Звезда исполняет Вера Покровская. Другие персонажи чердака также имеют свои уникальные голоса: Постер Эрик — Наталья Красникова, Мудрая Лампа — Надежда Левина, Горжетка — Наталья Гопанюк, Носовой Платок — Наталья Красникова, Швабра — Наталья Гопанюк, Моль — Наталья Красникова.

Создатели и постановка

Спектакль создан по оригинальному сценарию Елены и Владимира Кузнецовых, совместно с Ирой Према. Постановку также осуществили Елена и Владимир Кузнецовы. Художник и создатель кукол — Анна Гуляева. Это уникальное сочетание творческих сил обещает погрузить зрителей в мир волшебства и ностальгии.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о надежде и возвращении! Спектакль «Хлам» ждет вас в театре Пилигримы.