Хижина музыканта
Билеты от 1600₽
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Хижина музыканта: музыкальное шоу от Раиля Арсланова

Хижина музыканта — это не просто название, а имя популярного артиста и видеоблогера из Казани, Раиля Арсланова. С его аудиторией, превышающей 5 миллионов подписчиков, он заслуженно считается одним из самых медийных музыкантов России.

Раиль является популяризатором баяна и нового жанра «баян + битбокс». С 2019 года он гастролирует с концертами по России и СНГ, пропагандируя татарскую и русскую музыку. Это уникальное сочетание традиционных музыкальных инструментов и современных ритмов привлекает внимание не только любителей народной музыки, но и молодежной аудитории.

Что вас ждет на концерте?

На концерте Хижины музыканта вас ожидает настоящее музыкальное шоу. Его программа включает живой звук, баян, гитару и, конечно, любимые песни. Каждое выступление Раиля — это не только музыка, но и энергетический заряд, который не оставит никого равнодушным.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному ярких эмоций и настоящего театрального зрелища. Мы ждем вас на концерте Хижины музыканта!

Купить билет на концерт Хижина музыканта

Декабрь
11 декабря четверг
18:00
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
от 1600 ₽

