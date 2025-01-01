Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хиты The Beatles в исполнении оркестра Good Orchestra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хиты The Beatles в исполнении оркестра Good Orchestra

Хиты The Beatles в исполнении оркестра Good Orchestra

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классику: The Beatles в джазовом измерении

Good Orchestra приглашают вас на уникальный вечер, который подарит совершенно новое звучание культовых хитов ливерпульской четверки. Приготовьтесь к удивительному музыкальному путешествию, где известные мелодии обретут свежие краски благодаря джазовым аранжировкам.

Завораживающие аранжировки

Вы сможете услышать, как «Yesterday» наполняется томными саксофонными пассажами, а ритмы «Can’t Buy Me Love» превращаются в зажигательный свинг. Медные духовые инструменты придадут «Here Comes the Sun» ослепительное сияние, а знаменитые баллады обретут неожиданные джазовые оттенки.

Ностальгия с новым звучанием

Этот вечер — это не просто ностальгическое путешествие, а настоящее открытие знакомых мелодий. В авторских аранжировках оркестра вы услышите эти песни так, будто они рождаются на ваших глазах. Это уникальная возможность заново пережить любимые хиты в исполнении виртуозных джазменов.

Приглашение к действию

Готовы ли вы к тому, чтобы The Beatles зазвучали для вас впервые снова? Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обязательно оставит в вашем сердце тепло и радость.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

Фотографии

Хиты The Beatles в исполнении оркестра Good Orchestra

В ближайшие дни

Игорь Николаев
18+
Эстрада
Игорь Николаев
20 сентября в 22:30 Petter
от 9500 ₽
Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше
12+
Джаз
Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше
9 августа в 20:00 Крыша Novotel
от 3000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
24 июля в 19:00 Малиновка
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше