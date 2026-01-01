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Хиты The Beatles. Good Orchestra
Билеты от 1500₽
Киноафиша Хиты The Beatles. Good Orchestra

Хиты The Beatles. Good Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

The Beatles в джазовом звучании в Ритм-блюз кафе

В Rhythm & Blues Cafe выступит оркестр Good Orchestra с уникальной программой, которая подарит новые музыкальные оттенки культовым хитам группы The Beatles. Этот вечер станет настоящим открытием для всех, кто ценит неожиданные аранжировки и виртуозное исполнение.

Ощутите, как "Yesterday" наполняется томными саксофонными пассажами, а ритмы "Can’t Buy Me Love" превращаются в зажигательный свинг. Медные духовые придадут "Here Comes the Sun" ослепительное сияние, а знаменитые баллады обретут неожиданные джазовые грани.

В авторских аранжировках оркестра Good Orchestra вы услышите знакомые мелодии так, будто они рождаются на ваших глазах. Готовы ли вы снова открыть для себя The Beatles в новом звучании? Приходите и убедитесь, как по-новому может заиграть вечная классика в исполнении талантливых джазменов.

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Сентябрь
29 сентября вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1500 ₽

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