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Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни
Киноафиша Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни

Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни

6+
Возраст 6+

О концерте

Шоу «Desert Rose Symphony» — дань наследию Стинга

В Уфе ГДК «Уфа» состоится захватывающее шоу «Desert Rose Symphony», посвящённое творчеству великого музыканта Стинга. В его программе звучат культовые композиции, обретшие новое симфоническое звучание: «Every Breath You Take», «Shape of My Heart», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Fragile», «Roxanne», «Desert Rose» и «All for Love». Это мероприятие станет настоящим подарком как для преданных поклонников Стинга, так и для любителей симфонической музыки.

Философия и красота музыки Стинга

Музыка и голос Стинга, ставшие символами целой эпохи, в этом шоу воплощаются в новых звучаниях. От бунтарской энергии группы The Police до утончённой лирики сольных работ — каждое произведение дарит зрителям возможность насладиться многогранностью его творчества.

Культовые хиты в уникальной интерпретации

В «Desert Rose Symphony» прозвучат не только наиболее известные хиты, такие как «Roxanne» и «Fragile», но и менее популярные, но не менее завораживающие композиции. Это масштабное шоу подарит зрителям непередаваемые эмоции и заставит задуматься о философии, заложенной в текстах песен Стинга.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, наполняющего зал атмосферой красоты и вдохновения!

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В других городах
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
20 октября вторник
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 1200 ₽
27 октября вторник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1300 ₽
30 октября пятница
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1300 ₽
26 декабря суббота
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1500 ₽
5 января вторник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽
4 марта четверг
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1200 ₽

Фотографии

Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни Хиты Стинга. Симфония Роза пустыни

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