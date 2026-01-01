Хиты средневековья

Концерт абонемента «Юбилейный» в Камерном зале Новосибирской филармонии

В рамках абонемента «Юбилейный» в Камерном зале Новосибирской филармонии состоится уникальный концерт, посвященный рок-мистерии, основанной на поэзии вагантов и трубадуров. В программе также будут представлены произведения из знаменитого сборника стихов Carmina Burana.

Музыка и эксперименты

Спектакль объединит старинные музыкальные традиции и современные музыкальные эксперименты, что привлечет внимание любителей средневековой музыки.

Участники концерта

На сцене выступит ансамбль «Маркелловы голоса», а также актеры театров Новосибирска. Их мастерство и уникальные интерпретации создадут незабываемую атмосферу для зрителей.

Не упустите возможность насладиться выдающимся музыкальным событием! Концерт станет отличной возможностью оценить красоту и глубину средневековой музыки с современным звучанием.