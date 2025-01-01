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Хиты Сан-Ремо с симфоническим оркестром
Киноафиша Хиты Сан-Ремо с симфоническим оркестром

Хиты Сан-Ремо с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Сан-Ремо» в исполнении Red Orchestra

Приглашаем вас окунуться в атмосферу легендарного фестиваля «Сан-Ремо» вместе с симфоническим оркестром Red Orchestra, под управлением Заслуженного артиста России Анатолия Оселкова. Этот уникальный концерт обещает подарить незабываемые впечатления и музыкальные переживания.

Знакомство с великими хитами

В программе прозвучат самые яркие и любимые песни победителей фестиваля. Среди них — Адриано Челентано, Тото Кутунньо, Аль Бано и Ромина Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Рикардо Фольи, Джанни Моранди, Лючия Далла, Эрос Рамазотти и многие другие. Эти исполнители подарили миру мелодии, которые остаются в сердцах поклонников на протяжении многих лет.

Музыка для каждого

Концерт станет настоящим праздником музыки, где каждый найдет для себя что-то особенное. Это может быть нежная мелодия о любви, зажигательный ритм танцевальных хитов или проникновенная баллада. Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении талантливых музыкантов!

Не пропустите!

Приходите и разделите с нами этот незабываемый вечер, наполненный великолепной музыкой и атмосферой праздника. Фестиваль «Сан-Ремо» — это не просто концерт, это путешествие в мир любимых мелодий!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
20:00 от 1700 ₽

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