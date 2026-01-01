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Хиты "Rammstein". Simple Music Ensemble
Билеты от 1200₽
Киноафиша Хиты "Rammstein". Simple Music Ensemble

Хиты "Rammstein". Simple Music Ensemble

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Классика Rammstein в исполнении Simple Music Ensemble

В Доме музыки состоится уникальное выступление ансамбля Simple Music Ensemble, который представит инструментальные версии хитов знаменитой группы Rammstein. Этот проект объединяет выдающихся музыкантов из разных стран, исполняющих как старинную музыку, так и современные композиции, привнося в них особую художественную интерпретацию.

Группа Rammstein известна своими эпатажными видеоклипами и провокационными текстами, но их мелодии покорили сердца меломанов по всему миру. Несмотря на откровенные и порой шокирующие образы, многие альбомы музыкантов стали культовыми, а их концерты запоминаются яркими шоу и мощными эмоциями. Simple Music Ensemble обещает, что «зал содрогнётся» от мелодий одного из самых известных коллективов в мире рок-музыки.

Хотя имидж Rammstein вызывает неоднозначные реакции, их музыка наполнена яркими запоминающимися мелодиями. Это концерт — прекрасная возможность вновь ощутить атмосферу творчества легендарной группы, но в новом, необычном формате.

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble стремится к тому, чтобы каждый зритель ощутил «живой звук» и внимание к деталям, что является девизом их работы. Идея «простоты как константы образа жизни» отражает подход ансамбля к музыке, которая продолжает звучать внутри и после концерта.

Купить билет на концерт Хиты "Rammstein". Simple Music Ensemble

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Декабрь
18 декабря пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽

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