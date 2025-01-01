Меню
Хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с симфоническим оркестром
Хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легендарные хиты Queen и Scorpions с симфоническим оркестром

Не упустите возможность увидеть зажигательное шоу, где хиты Queen и Scorpions исполняются группой Aeroqueen в великолепном союзе с симфоническим оркестром. Это событие уже прошло с большим успехом в нескольких городах и обещает стать музыкальным праздником для всех поклонников рок-музыки!

Звезда вечера: Пьер Эдель

Солист проекта, Пьер Эдель, — не просто певец, а настоящий музыкальный феномен. С уникальным тембром и впечатляющим диапазоном, он завоевал сердца миллионов зрителей, благодаря своим выступлениям на таких популярных шоу, как The Voice и X-Factor. Его выступления продолжают набирать множество просмотров на YouTube, становясь вирусными в мире музыки.

Непревзойденные достижения

Пьер Эдель — французский певец, который четырежды участвовал в шоу Голос в четырех разных странах и собрал более 80 миллионов просмотров на платформе YouTube. Он выступал на сотнях концертов по всему миру, сотрудничая с такими гигантами, как Garou и MIKA, а также с виртуозом игры на гитаре Christophe Godin и саксофонистом Scott Page из Pink Floyd.

Интересный факт

Впечатляющим достижением Пьера стала его автобиографическая книга Полёт железной птицы, изданная в 2021 году. Это творение дает уникальный взгляд на его жизненный путь и карьеру в мире музыки.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного шоу с симфоническим оркестром. Оно обещает вдохновить и подарить незабываемые эмоции!

