Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе с оркестром
Киноафиша Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе с оркестром

Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который пройдет в Филармонии им. Пономаренко. На сцене прозвучат знаменитые мелодии, созданные легендарными композиторами Полем Мориа и Эннио Морриконе. Эти музыкальные шедевры — настоящий подарок для ценителей изыскательной музыки.

Зовущее звучание

Поль Мориа — известный французский дирижер и композитор, чьи произведения знакомы многим по фильмам и популярным телепередачам. Его музыка сочетает в себе элементы поп-музыки и классики, создавая уникальное звучание, которое пленяет слушателей.

Эннио Морриконе — один из самых влиятельных композиторов кино. Его музыка к фильмам, таким как «Безумный Макс» и «Криминальное чтиво», оставила неизгладимый след в мировой культуре. Зрители вновь смогут пережить волнующие моменты, услышал самые запоминающиеся мелодии.

Оркестровое исполнение

Концерт будет сопровождаться выступлением оркестра, что добавит глубину и насыщенность каждому произведению. Вы сможете насладиться интерактивным звучанием, которое сочетает в себе живое исполнение и оригинальные аранжировки.

Почему стоит посетить

Этот концерт — отличная возможность окунуться в мир музыки, которая вдохновляет и трогает сердца. Независимо от вашего музыкального вкуса, вы найдете что-то близкое и знакомое в произведениях, которые исполнят на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Филармонии им. Пономаренко. Приятного просмотра!

Купить билет на концерт Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе с оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Классика на века
6+
Классическая музыка
Классика на века
6 декабря в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 700 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
15 февраля в 20:00 СК «Баскет-холл»
от 3000 ₽
Джинсы Тарковского
16+
Рок
Джинсы Тарковского
2 ноября в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше