Концерт в Юсуповском дворце

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко представляет программу «Хиты оркестра Поля Мориа». Этот концерт — настоящая находка для любителей легкой оркестровой музыки, которая согревает сердце и поднимает настроение.

Что ждет зрителей?

Во время концерта зрителей ожидают инструментальные композиции Поля Мориа, а также произведения, ставшие классикой. В программе можно услышать:

Гастон Роллан — «Токката»

Мишель Легран — Саундтрек из «Шербурских зонтиков»

Франсис Лей — «Love Story»

Ал Верлен — «Taka Takata»

Гато Барбьери — «Последнее танго в Париже»

Это лишь небольшая часть того, что будет представлено на сцене. Каждое произведение — это шаг к непередаваемым эмоциям и моментам радости.

Знакомство с Полем Мориа

Поль Мориа — это не только имя, но и целая эпоха в музыке. Он стал культовой фигурой во Франции и завоевал сердца миллионов слушателей по всему миру. Его аранжировки — это уникальное сочетание джаза, блюза, кантри и классической музыки. Мориа работал с величайшими французскими артистами, такими как Шарль Азнавур и Далида, и занял важное место на свете легкой оркестровой музыки.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Обратите внимание, что мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая дарит вдохновение и радость, на концерте «Хиты оркестра Поля Мориа»!