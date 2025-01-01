Хиты оперы и кино

Музыка, которая объединяет: концерт в пространстве свободного искусства

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором вокалисты мирового уровня и симфонический оркестр «Глобалис» представят программу из ярчайших оперных арий и знаменитых песен из культовых кинофильмов.

Исполнители

Полина Севастьянова , сопрано

, сопрано Жанна Худавердян , сопрано

, сопрано Артем Попов , тенор

, тенор Владимир Лосев , тенор

, тенор Нурбол Артыкбаев, баритон

Дирижер - Леонид Бунинский. Специальные гости - Елена Заремба, меццо-сопрано, и ведущие - Ирина Кленская и Михаил Чуричев.

Программа концерта

Первая часть концерта будет посвящена знаменитым ариям из опер Пуччини, Россини, Бизе, Верди, Моцарта, а также опереттам Штрауса, Легара и Оффенбаха. Великолепная музыка прозвучит в исполнении солистов лучших театров России и мира, таких как Большой театр, Ла Скала, Венская опера и Лондонская Королевская опера.

Во второй части концерта слушателей ждут запоминающиеся саундтреки из таких легендарных фильмов, как «Красотка», «Пятый элемент», «Телохранитель», а также песни Уитни Хьюстон, групп AC/DC, Roxette, Элтона Джона, Роя Орбисона, Муслима Магомаева, Олега Анофриева и других.

Об оркестре «Глобалис»

Симфонический оркестр «Глобалис» был основан в 2000 году по инициативе известного дирижера Константина Кримца. За время своего существования оркестр успел поработать с такими звездными исполнителями, как Сара Брайтман, Эннио Морриконе, а также с группой «Ария» и многими другими.

Заремба – звезда оперной сцены

В концерте примет участие Елена Заремба – оперная дива и номинант на премию Grammy, солистка Большого театра России, театра Ла Скала, Лондонской Королевской оперы и Метрополитен-оперы. Она выступала на одной сцене с такими величиями, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.