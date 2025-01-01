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Билеты от 900₽
Киноафиша Хиты оперы и кино

Хиты оперы и кино

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: концерт в пространстве свободного искусства

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором вокалисты мирового уровня и симфонический оркестр «Глобалис» представят программу из ярчайших оперных арий и знаменитых песен из культовых кинофильмов.

Исполнители

  • Полина Севастьянова, сопрано
  • Жанна Худавердян, сопрано
  • Артем Попов, тенор
  • Владимир Лосев, тенор
  • Нурбол Артыкбаев, баритон

Дирижер - Леонид Бунинский. Специальные гости - Елена Заремба, меццо-сопрано, и ведущие - Ирина Кленская и Михаил Чуричев.

Программа концерта

Первая часть концерта будет посвящена знаменитым ариям из опер Пуччини, Россини, Бизе, Верди, Моцарта, а также опереттам Штрауса, Легара и Оффенбаха. Великолепная музыка прозвучит в исполнении солистов лучших театров России и мира, таких как Большой театр, Ла Скала, Венская опера и Лондонская Королевская опера.

Во второй части концерта слушателей ждут запоминающиеся саундтреки из таких легендарных фильмов, как «Красотка», «Пятый элемент», «Телохранитель», а также песни Уитни Хьюстон, групп AC/DC, Roxette, Элтона Джона, Роя Орбисона, Муслима Магомаева, Олега Анофриева и других.

Об оркестре «Глобалис»

Симфонический оркестр «Глобалис» был основан в 2000 году по инициативе известного дирижера Константина Кримца. За время своего существования оркестр успел поработать с такими звездными исполнителями, как Сара Брайтман, Эннио Морриконе, а также с группой «Ария» и многими другими.

Заремба – звезда оперной сцены

В концерте примет участие Елена Заремба – оперная дива и номинант на премию Grammy, солистка Большого театра России, театра Ла Скала, Лондонской Королевской оперы и Метрополитен-оперы. Она выступала на одной сцене с такими величиями, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

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