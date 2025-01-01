Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus

Рок-баллады в исполнении виртуозов: Концерт ClassicaPlus

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! В программе концерта ClassicaPlus прозвучат самые красивые рок-баллады из репертуара культовых групп, таких как Queen, Nirvana, Scorpions, Король и Шут и Агата Кристи.

Виртуозы на одной сцене

Девять выдающихся инструменталистов соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителям уникальные аранжировки известных хитов. Каждый из них — мастер своего дела, что гарантирует высокое качество исполнения и атмосферу настоящего музыкального праздника.

Музыка большого города

Концерт ClassicaPlus — это не просто музыка, это путешествие в мир рок-классики, которая никогда не устареет. Романтические хиты, которые трогают за живое, вновь зазвучат в наших сердцах благодаря талантливым музыкантам.

Обратите внимание

Учтите, что программа может изменяться, поэтому следите за новостями и обновлениями, чтобы не пропустить свои любимые композиции!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Ждем вас на концерте!