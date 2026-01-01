Концерт а-капелла группы PLUSFIVE

В Дворце Белосельских-Белозерских пройдет уникальный концерт а капелла итальянской группы PLUSFIVE. Коллектив представит популярные итальянские хиты, такие как «Mamma Mia», «Volare» и «Bella ciao», в оригинальном исполнении без инструментов. Группа активно использует вокальные процессоры и битбокс, создавая неповторимые звуковые палитры.

Волшебные мелодии солнечной Италии

Не упустите возможность окунуться в атмосферу Италии 12 июня на концерте «Bella Vita». PLUSFIVE исполнит хиты итальянской эстрады в захватывающем а капелла формате. Эти виртуозные музыканты способны создавать волшебные звуковые картины, обыгрывая известные песни — от народных неаполитанских до современных шлягеров.

Программа концерта

В программе прозвучат знакомые и любимые песни:

Con te partiro (Andrea Bocelli)

L’Italiana (Toto Cutugno)

Ci sara (Al Bano и Romina Power)

Buona sera (Adriano Celentano)

Storie di tutti i giorni (Riccardo Fogli)

Hey mambo

Mamma Maria (Ricchi e Poveri)

Lo faresti (Mina)

Susanna (Adriano Celentano)

Mammy blue (Dalida)

Bella ciao

Volare (Domenico Modugno)

Cosa sei (Ricchi e Poveri)

Piu che puoi (Eros Ramazotti)

Quando quando quando (Toni Renis)

Sara perche ti amo (Ricchi e Poveri)

Felicita (Al Bano)

Confessa (Adriano Celentano)

Tanti auguri (Raffaella Carrà)

Città vuota (Mina)

Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

Ciao Amore Ciao (Dalida)

Не упустите шанс

Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Красота мелодий и вокала группы PLUSFIVE будет дополнена роскошными интерьерами Дворца Белосельских-Белозерских. Станьте частью этого музыкального события и насладитесь итальянской страстью!