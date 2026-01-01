Хиты итальянской эстрады

Возраст 6+

О концерте

Концерт а-капелла группы PLUSFIVE

В Дворце Белосельских-Белозерских пройдет уникальный концерт а капелла итальянской группы PLUSFIVE. Коллектив представит популярные итальянские хиты, такие как «Mamma Mia», «Volare» и «Bella ciao», в оригинальном исполнении без инструментов. Группа активно использует вокальные процессоры и битбокс, создавая неповторимые звуковые палитры.

Волшебные мелодии солнечной Италии

Не упустите возможность окунуться в атмосферу Италии 12 июня на концерте «Bella Vita». PLUSFIVE исполнит хиты итальянской эстрады в захватывающем а капелла формате. Эти виртуозные музыканты способны создавать волшебные звуковые картины, обыгрывая известные песни — от народных неаполитанских до современных шлягеров.

Программа концерта

В программе прозвучат знакомые и любимые песни:

  • Con te partiro (Andrea Bocelli)
  • L’Italiana (Toto Cutugno)
  • Ci sara (Al Bano и Romina Power)
  • Buona sera (Adriano Celentano)
  • Storie di tutti i giorni (Riccardo Fogli)
  • Hey mambo
  • Mamma Maria (Ricchi e Poveri)
  • Lo faresti (Mina)
  • Susanna (Adriano Celentano)
  • Mammy blue (Dalida)
  • Bella ciao
  • Volare (Domenico Modugno)
  • Cosa sei (Ricchi e Poveri)
  • Piu che puoi (Eros Ramazotti)
  • Quando quando quando (Toni Renis)
  • Sara perche ti amo (Ricchi e Poveri)
  • Felicita (Al Bano)
  • Confessa (Adriano Celentano)
  • Tanti auguri (Raffaella Carrà)
  • Città vuota (Mina)
  • Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)
  • Ciao Amore Ciao (Dalida)

Не упустите шанс

Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Красота мелодий и вокала группы PLUSFIVE будет дополнена роскошными интерьерами Дворца Белосельских-Белозерских. Станьте частью этого музыкального события и насладитесь итальянской страстью!

Июнь
12 июня пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1400 ₽

