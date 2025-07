Хиты Джорджа Гершвина: Анастасия Лютова и джаз-бэнд

Специальная программа "The Gershwin Songbook" ко дню рождения Джорджа Гершвина

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — программу "The Gershwin Songbook", посвященную 125-летию со дня рождения одного из величайших композиторов XX века, Джорджа Гершвина. В этот вечер на сцене выступит талантливая Анастасия Лютова вместе с "Лютым бэндом".

Знакомство с Джорджем Гершвином

Джордж Гершвин — автор знаменитой "Рапсодии в стиле блюз" и оперы "Порги и Бесс". Его творчество стало мостом между классической музыкой и джазом. В биографии композитора можно найти более двадцати бродвейских мюзиклов, а его песни, такие как "I Got Rhythm", "The Man I Love", "Lady, Be Good" и всемирно известная колыбельная "Summertime", стали настоящими джазовыми стандартами.

Дебют "Лютого бэнда"

"Лютый бэнд", под руководством Анастасии Лютовой, представит свой уникальный взгляд на произведения Гершвина. Анастасия — одна из самых ярких певиц российской джазовой сцены, лауреат международных конкурсов и выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. Она также была отмечена премией радио JAZZ 98.1 FM в номинациях "Открытие года" и "Релиз года".

Международный опыт

"Лютый бэнд" принимал участие в престижных джазовых фестивалях, таких как "Будущее Джаза", "Коктебель Jazz Party" и "Триумф Джаза". Кроме того, коллектив выступал на масштабном праздновании Международного дня джаза ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге.

Информация о мероприятии

Продолжительность программы составит 2 отделения по 45 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и перенестись в мир джаза вместе с "Лютым бэндом" и Анастасией Лютовой!