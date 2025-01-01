Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хиты Бродвея
Киноафиша Хиты Бродвея

Спектакль Хиты Бродвея

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Театр Музыкальной комедии представляет мюзикл «Хиты Бродвея»

Театр Музыкальной комедии рад сообщить о возвращении мюзикла «Хиты Бродвея», который уже шесть лет радует зрителей аншлагами. Это удивительное театральное событие продолжает покорять сердца любителей яркого искусства.

Захватывающие номера из лучших мюзиклов

В программе представления вас ждут впечатляющие номера из культовых мюзиклов, таких как «Чикаго», «Кабаре», «Элизабет» и «Мулен Руж». Каждый номер — это праздник музыки и пластики, который не оставит равнодушными ни знатоков, ни новичков в мире театра.

Сильный оркестр под управлением Алексея Нефедова

Особое внимание стоит уделить выступлению мощного оркестра, который будет исполнять изысканные аранжировки под руководством талантливого дирижера Алексея Нефедова. Его мастерство обеспечивает исключительное звучание, наполняющее зал энергией и эмоциями.

Для любителей музыкальных спектаклей

Мюзикл «Хиты Бродвея» подойдёт всем, кто ценит яркие музыкальные спектакли и мощные оркестровые исполнения. Не упустите возможность насладиться этим замечательным шоу и погрузиться в атмосферу настоящего театрального волшебства!

Купить билет на спектакль Хиты Бродвея

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
5 февраля четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽

Фотографии

Хиты Бродвея Хиты Бродвея Хиты Бродвея Хиты Бродвея Хиты Бродвея

В ближайшие дни

ОпохмелиЩи
12+
Иммерсивный
ОпохмелиЩи
2 января в 19:00 Семьянюки
от 3500 ₽
Здесь раньше росли яблоки
6+
Детский
Здесь раньше росли яблоки
31 января в 11:00 Парнас
от 1200 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
20 декабря в 11:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше