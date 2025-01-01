Хиты Бродвея с джазовым оркестром

Премьера программы «Хиты Бродвея» с Big Band Ивана Васильева в Санкт-Петербурге

Исполнители: Big Band Ивана Васильева (Olympic Orchestra Project) и Анастасия Радион (вокал).

В этот вечер музыканты представят публике премьеру программы «Хиты Бродвея», в которой собраны музыкальные номера из культовых бродвейских мюзиклов. В программе вы услышите композиции из таких известных спектаклей, как «Смешная девчонка», «Вестсайдская история», «Мулен Руж», «Моя прекрасная леди», «Волшебник страны Оз», «Король Лев», «Пиннокио», а также из музыкальных фильмов, снятых на Фабрике Грёз.

Магия звуков и мастерство исполнителей

Солисты оркестра и несравненная Анастасия Радион исполнят композиции, которые давно стали настоящими хитами, любимыми публикой. Каждый концерт биг-бэнда Ивана Васильева — это магия звуков, вдохновения и высочайшего мастерства, виртуозная игра джазового оркестра и море импровизации.

Иван Васильев — лидер музыкальных экспериментов

Иван Васильев — трубач, композитор и аранжировщик. Он является участником и лидером множества успешных музыкальных коллективов, включая Группу ДДТ, Olympic Brass и Acoustic Band. Как яркий фронтмен и экспериментатор, Иван с удовольствием играет со стилями и звучаниями, создавая уникальную концертную драматургию.

Анастасия Радион — талант джазовой сцены

Анастасия Радион — основная солистка программы и талантливая джазовая вокалистка. Выпускница факультета Эстрады Института культуры и искусств, она выступает на профессиональной сцене с 16 лет. За это время Анастасия сотрудничала с известными джазовыми коллективами, такими как «Саксофоны Петербурга», Ars Nova п/у Петра Корнева и Jazz Classic Trio.

В её активе театрализованные концерты «Кабаре «Баттерфляй», «My Way» (Мерилин Монро) и озвучивание героев мультфильмов. Например, принцесса Рапунцель в сериале на тв-канале «Дисней» говорит и поёт голосом именно Анастасии. Она обладает уникальной способностью петь в разных стилях, а также богатым репертуаром на английском, французском, португальском, итальянском и других языках. Анастасия также является преподавателем эстадно-джазового вокала в Международной Академии Музыки Елены Образцовой.

Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и талантом исполнителей на премьере программы «Хиты Бродвея»!