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Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт при свечах в клубе Douglas
Киноафиша Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт при свечах в клубе Douglas

Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт при свечах в клубе Douglas

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ретро-хитов: погружение в атмосферу 60-х

Хотите не только послушать хорошую музыку, но и от души потанцевать? Мы приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат всем известные хиты блюза и рок-н-ролла 60-х годов. Это время, когда Элвис Пресли, Джон Леннон и Карл Перкинс задавали тон музыкальной культуре и дарили людям радость.

Зарядитесь энергией 60-х

Музыка этих великих артистов стала символом безудержного веселья, свободы и романтики. Тем, кто испытывает ностальгию по 60-м годам ХХ века, любит качественное ретро или просто хочет весело провести время под зажигательные композиции звезд прошлого, настоятельно рекомендуем не пропустить этот атмосферный концерт.

Программа концерта

Вас ждут следующие хиты:

  • Elvis Presley - Tutti Frutti
  • John Lennon - Imagine
  • Procol Harum - A Whiter Shade of Pale
  • Karl Perkins - Blue Suede Shoes
  • John Lee Hooker - Dimples
  • Paul McCartney - Lady Madonna
  • Ray Charles - Mess Around
  • Bill Haley - See You Later, Alligator
  • Shake, Rattle and Roll

Исполнители

Концерт будет представлен группой Sweet Little 60's в составе:

  • Владимир Савенок – вокал, клавиши
  • Сергей Созинов – гитара
  • Игорь Клементьев – бас-гитара
  • Игорь Лёвкин – ударные

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Во время концерта зрители смогут освежиться напитками, которые будут доступны в баре клуба.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу 60-х и насладиться качественной музыкой в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
17:30 от 800 ₽

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