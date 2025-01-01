Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт при свечах в клубе Douglas

Хотите не только послушать хорошую музыку, но и от души потанцевать? Мы приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат всем известные хиты блюза и рок-н-ролла 60-х годов. Это время, когда Элвис Пресли, Джон Леннон и Карл Перкинс задавали тон музыкальной культуре и дарили людям радость.
Музыка этих великих артистов стала символом безудержного веселья, свободы и романтики. Тем, кто испытывает ностальгию по 60-м годам ХХ века, любит качественное ретро или просто хочет весело провести время под зажигательные композиции звезд прошлого, настоятельно рекомендуем не пропустить этот атмосферный концерт.
Вас ждут следующие хиты:
Концерт будет представлен группой Sweet Little 60's в составе:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Во время концерта зрители смогут освежиться напитками, которые будут доступны в баре клуба.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу 60-х и насладиться качественной музыкой в компании единомышленников!