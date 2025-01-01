Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше

Блюзовый концерт на Петербургской крыше

13 июня в 20:00 в Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт, который перенесет вас в эпоху 60-х годов прошлого века. Если вы хотите не только насладиться качественной музыкой, но и от души потанцевать, это мероприятие для вас!

Программа вечера

В программе концерта — знаменитые хиты блюза и рок-н-ролла, такие как:

Elvis Presley — Tutti Frutti

— Tutti Frutti John Lennon — Imagine

— Imagine Procol Harum — A Whiter Shade of Pale

— A Whiter Shade of Pale Karl Perkins — Blue Suede Shoes

— Blue Suede Shoes John Lee Hooker — Dimples

— Dimples Paul McCartney — Lady Madonna

— Lady Madonna Ray Charles — Mess Around

— Mess Around Bill Haley — See You Later, Alligator; Shake, Rattle and Roll

Исполнители

Концерт пройдет в исполнении группы Sweet Little 60’s, в составе:

Владимир Савенок — вокал, клавиши

Сергей Созинов — гитара

Игорь Клементьев — бас-гитара

Игорь Лёвкин — ударные

Особые условия

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферой 60-х и чудесными видами на закат и огни большого города!