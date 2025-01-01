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Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше
Киноафиша Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше

Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Блюзовый концерт на Петербургской крыше

13 июня в 20:00 в Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт, который перенесет вас в эпоху 60-х годов прошлого века. Если вы хотите не только насладиться качественной музыкой, но и от души потанцевать, это мероприятие для вас!

Программа вечера

В программе концерта — знаменитые хиты блюза и рок-н-ролла, такие как:

  • Elvis Presley — Tutti Frutti
  • John Lennon — Imagine
  • Procol Harum — A Whiter Shade of Pale
  • Karl Perkins — Blue Suede Shoes
  • John Lee Hooker — Dimples
  • Paul McCartney — Lady Madonna
  • Ray Charles — Mess Around
  • Bill Haley — See You Later, Alligator; Shake, Rattle and Roll

Исполнители

Концерт пройдет в исполнении группы Sweet Little 60’s, в составе:

  • Владимир Савенок — вокал, клавиши
  • Сергей Созинов — гитара
  • Игорь Клементьев — бас-гитара
  • Игорь Лёвкин — ударные

Особые условия

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферой 60-х и чудесными видами на закат и огни большого города!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽

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