Хиты 80-90-00 на корабле

Вечеринка на теплоходе в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер на борту нашего теплохода, где вас ожидает великолепная танцевально-музыкальная программа. Под живой звук вокально-инструментального ансамбля вы сможете насладиться популярными мелодиями, которые создадут атмосферу праздника.

Пока вы будете наслаждаться музыкой, открывающаяся перед вами водная гладь Москва-реки и живописные закаты подарят уникальные виды и незабываемые ощущения.

Уют и комфорт

На теплоходе работает кафе, где вы можете сделать заказ по меню. Рассадка будет производиться за столиками, что обеспечит вам комфорт во время вечера.

Расписание

Длительность мероприятия составляет 3 часа. Посадка гостей на теплоход осуществляется с 18:30 до 18:55, а с отходом — ровно в 19:00. Прибытие обратно ориентировочно в 22:30.

Маршрут

Наш теплоход следует по маршруту: Северный речной вокзал — Канал имени Москвы — парк имени Льва Толстого — Северный речной вокзал. Обратите внимание, что остановки на маршруте не предусмотрены, посадка и высадка проводятся только в точке отправления на Северном речном вокзале, причал №1.

Важно знать

Посадка заканчивается за 5 минут до начала рейса. В целях обеспечения безопасности, пронос на борт еды и напитков запрещен. В случае изменения причала вы получите уведомление на электронную почту, указанную при покупке билета.