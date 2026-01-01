Концерт группы «Хитобои» в клубе «Magnus Locus»

Музыкальный клуб «Magnus Locus» с нетерпением ждет прихода российской группы из Казани «Хитобои», созданной в 2012 году Романом Кузнецовым. Группа быстро завоевала популярность благодаря своему яркому стилю и эксцентричному творчеству, что сделало её известной как в России, так и за её пределами.

«Хитобои» активно сотрудничают с поэтами Максом «Черным Зайцем» Рычковым, Евгенией Лисенковой и Сергеем Зхусом, выпустив уже десяток альбомов. Их авторские песни отличаются нецензурной лексикой и алкогольно-бытовой тематикой, которые подаются с щедрой долей юмора.

Для любителей смеха и экспериментов

Концерт «Хитобоев» обещает принести массу положительных эмоций и зарядить зрителей духом смеховой культуры. Спектакль станет настоящим праздником для всех ценителей экспериментальной музыки и оригинального подхода к творчеству.