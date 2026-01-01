Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Хитобои» в пабе «Бен Холл»

22 марта в Культовом музыкальном пабе «Бен Холл» состоится концерт казанской группы «Хитобои», известных своим эксцентричным творчеством и ярким стилем. Эти адепты низовой смеховой культуры готовы поразить зрителей своим выступлением.

На концерте вас ждут как главные хиты, так и эксклюзивные премьеры. Группа выполнит авторские шлягеры и классические мелодии, которые знакомы каждому. Это отличный шанс насладиться энергичной музыкой и весёлой атмосферой.

Не упустите возможность потанцевать до упаду в компании главных хулиганов страны. «Хитобои» обещают сделать вечер незабываемым, и если вы ещё не знакомы с их творчеством, сейчас самое подходящее время!

22 марта воскресенье
20:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽

