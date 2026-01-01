Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт группы «Хитобои» в Lюstra Bar

В Lюstra Bar выступит российская музыкальная группа «Хитобои», основанная Романом Кузнецовым в Казани. Эти яркие артисты известны своим эксцентричным стилем и уникальным творчеством, что обеспечило им популярность не только в России, но и за ее пределами.

География гастролей

«Хитобои» активно гастролируют от Москвы до лакшери вечеринок в Дубае, создавая запоминающиеся шоу для своей аудитории.

Творческое сотрудничество

Группа сотрудничает с известными поэтами, такими как Черный Заяц, Евгения Лисенкова и Сергей Зхус. В результате этого взаимодействия было записано более десятка альбомов, наполненных остроумными текстами и необычной тематикой.

Неповторимый стиль музыки

Песни группы выделяются нецензурными словами и алкогольно-бытовыми мотивами, обыгранными с налетом юмора. Это делает их творчество особенно привлекательным для любителей смеховой культуры.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта!

Март
8 марта воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1000 ₽

