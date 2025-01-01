Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хитобои
Киноафиша Хитобои

Хитобои

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Хитобои» в Самаре

Не пропустите уникальную возможность увидеть «Хитобои» — одну из самых ярких музыкальных групп России! Концерт состоится в Самаре, и это будет поистине незабываемое событие.

О группе

«Хитобои» — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году Романом Кузнецовым в Казани. Группа быстро завоевала популярность благодаря своему эксцентричному стилю и яркому внешнему виду. В их творчестве ярко выражены элементы низовой смеховой культуры, что делает их концерты настоящим праздником для зрителей.

Творчество и сотрудничество

Группа активно сотрудничает с талантливыми поэтами, такими как Макс «Черный Заяц» Рычков, Евгения Лисёнкова и Сергей Зхус. В результате этого сотрудничества они записали более десяти альбомов, которые наполнены авторскими песнями, отличающимися остроумным юмором и провокационной лексикой.

Что ожидать на концерте?

На концерте «Хитобоев» зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми композициями, которые обязательно поднимут настроение. Группа славится своим живым и энергичным исполнением, а также интерактивным взаимодействием с публикой.

Приходите на концерт и погрузитесь в атмосферу веселья и музыки! Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 19 сентября
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Александр Розенбаум
6+
Эстрада Шансон
Александр Розенбаум
5 февраля в 19:00 Самарская филармония
от 3000 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
21 ноября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1100 ₽
Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения
6+
Классическая музыка Неоклассика
Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения
20 сентября в 19:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше