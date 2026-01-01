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Хитобои. Сольный концерт
Киноафиша Хитобои. Сольный концерт

Хитобои. Сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

«Хитобои» — российская музыкальная группа из Казани, созданная в 2012 году Романом Кузнецовым. Адепты низовой смеховой культуры. Яркий внешний вид и эксцентричное творчество быстро сделали группу популярной по всей Росии и зарубежом. География гастролей — от Москвы до лакшери вечеринок в Дубаи. В тесном сотрудничестве с поэтами Черным Зайцем, Евгенией Лисенковой и Сергеем Зхусом «Хитобои» записали добрый десяток альбомов. Песни изобилуют нецензурными словами и алкогольно-бытовой тематикой, пропущенными через призму тонкого юмора.

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В других городах
Сентябрь
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19:00
Rockstar Bar Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum, 2 этаж
от 1700 ₽

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