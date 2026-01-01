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Хитобои. Похмельник
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хитобои. Похмельник

Хитобои. Похмельник

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

«ХИТОБОИ» - российская музыкальная группа из Казани, созданная в 2012 году Романом Кузнецовым . Адепты низовой смеховой культуры. Яркий внешний вид и эксцентричное творчество быстро сделали группу популярной по всей Росии и зарубежом. География гастролей - от Москвы до лакшери вечеринок в Дубаи. В тесном сотрудничестве с поэтами Черным Зайцем, Евгенией Лисенковой и Сергеем Зхусом «Хитобои» записали добрый десяток альбомов. Песни изобилуют нецензурными словами и алкогольно-бытовой тематикой, пропущенными через призму тонкого юмора.Оторвемся по полной 2 января в Lюstra Bar

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Январь
2 января суббота
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1000 ₽

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