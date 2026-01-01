Хитобои. Похмельник

«ХИТОБОИ» - российская музыкальная группа из Казани, созданная в 2012 году Романом Кузнецовым . Адепты низовой смеховой культуры. Яркий внешний вид и эксцентричное творчество быстро сделали группу популярной по всей Росии и зарубежом. География гастролей - от Москвы до лакшери вечеринок в Дубаи. В тесном сотрудничестве с поэтами Черным Зайцем, Евгенией Лисенковой и Сергеем Зхусом «Хитобои» записали добрый десяток альбомов. Песни изобилуют нецензурными словами и алкогольно-бытовой тематикой, пропущенными через призму тонкого юмора.Оторвемся по полной 2 января в Lюstra Bar