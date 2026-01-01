Хит-парад классики

Музыкальный фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

В рамках музыкального фестиваля для детей «Когда не надо в школу» зрителей ждут увлекательные детские программы, наполненные звуками классической музыки и яркими эмоциями.

О исполнителях

В празднике музыки примут участие:

Семен Промое - скрипка

Павел Дашкин - виолончель

Дмитрий Карпов - фортепиано

Ведущие и режиссура

Заботиться о создании волшебной атмосферы будут ведущие программы - Семен Промое и Алина Пономаренко. Режиссером выступает Марина Куркулова, известная своей способностью создавать яркие и запоминающиеся постановки.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые моменты, наполненные музыкой и радостью. Ожидайте увлекательные выступления, которые позволят вашим детям насладиться искусством в его лучших проявлениях!