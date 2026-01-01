Хит-парад классики
Киноафиша Хит-парад классики

Хит-парад классики

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

В рамках музыкального фестиваля для детей «Когда не надо в школу» зрителей ждут увлекательные детские программы, наполненные звуками классической музыки и яркими эмоциями.

О исполнителях

В празднике музыки примут участие:

  • Семен Промое - скрипка
  • Павел Дашкин - виолончель
  • Дмитрий Карпов - фортепиано

Ведущие и режиссура

Заботиться о создании волшебной атмосферы будут ведущие программы - Семен Промое и Алина Пономаренко. Режиссером выступает Марина Куркулова, известная своей способностью создавать яркие и запоминающиеся постановки.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые моменты, наполненные музыкой и радостью. Ожидайте увлекательные выступления, которые позволят вашим детям насладиться искусством в его лучших проявлениях!

Июнь
10 июня среда
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
28 марта в 18:00 КК им. Маяковского
от 1400 ₽
Мельница. Тур «Крапива»
6+
Рок
Мельница. Тур «Крапива»
24 мая в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
29 мая в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
