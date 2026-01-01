Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

Концерт в честь Александра Фраучи в Московском концертном зале «Зарядье»

Международный фестиваль имени Александра Фраучи соберет поклонников классической шестиструнной гитары. Фамилия Фраучи известна всем, кто ценит это искусство, ведь он был не только победителем конкурса гитаристов в Гаване, но и первым российским исполнителем «Фантазии для благородного рыцаря» Родриго. Этот выдающийся музыкант славится своим мастерством интерпретации и импровизации, а также как великолепный педагог.

Концерт пройдет в формате рассказа о ключевых музыкальных событиях из жизни «патриарха» отечественной классической гитары. Зрители смогут ознакомиться с основными моментами его творчества, которые стали знаковыми для музыкального мира.

Программа концерта

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Первое отделение

И. С. Бах — Чакона из партиты № 2 ре минор, BWV 1004 (переложение для гитары)

А. Зеленский — Passacaglia-misterioso

Кошкин — Сюита «Эльфы»

Дюплесси — «Улан-Батор»

Второе отделение

Боккерини — Фанданго

Р. Ди Марино — Концерт для гитары и бандонеона

Родриго — Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром

Л. Терская — «Кругозорко»

Не упустите возможность насладиться уникальными музыкальными произведениями, которые внесли значительный вклад в репертуар классической гитары!