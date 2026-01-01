Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

Международный фестиваль имени Александра Фраучи соберет поклонников классической шестиструнной гитары. Фамилия Фраучи известна всем, кто ценит это искусство, ведь он был не только победителем конкурса гитаристов в Гаване, но и первым российским исполнителем «Фантазии для благородного рыцаря» Родриго. Этот выдающийся музыкант славится своим мастерством интерпретации и импровизации, а также как великолепный педагог.
Концерт пройдет в формате рассказа о ключевых музыкальных событиях из жизни «патриарха» отечественной классической гитары. Зрители смогут ознакомиться с основными моментами его творчества, которые стали знаковыми для музыкального мира.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Не упустите возможность насладиться уникальными музыкальными произведениями, которые внесли значительный вклад в репертуар классической гитары!