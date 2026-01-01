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Histoire de Frauchi («История Фраучи»)
Билеты от 500₽
Киноафиша Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт в честь Александра Фраучи в Московском концертном зале «Зарядье»

Международный фестиваль имени Александра Фраучи соберет поклонников классической шестиструнной гитары. Фамилия Фраучи известна всем, кто ценит это искусство, ведь он был не только победителем конкурса гитаристов в Гаване, но и первым российским исполнителем «Фантазии для благородного рыцаря» Родриго. Этот выдающийся музыкант славится своим мастерством интерпретации и импровизации, а также как великолепный педагог.

Концерт пройдет в формате рассказа о ключевых музыкальных событиях из жизни «патриарха» отечественной классической гитары. Зрители смогут ознакомиться с основными моментами его творчества, которые стали знаковыми для музыкального мира.

Программа концерта

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Первое отделение

  • И. С. Бах — Чакона из партиты № 2 ре минор, BWV 1004 (переложение для гитары)
  • А. Зеленский — Passacaglia-misterioso
  • Кошкин — Сюита «Эльфы»
  • Дюплесси — «Улан-Батор»

Второе отделение

  • Боккерини — Фанданго
  • Р. Ди Марино — Концерт для гитары и бандонеона
  • Родриго — Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром
  • Л. Терская — «Кругозорко»

Не упустите возможность насладиться уникальными музыкальными произведениями, которые внесли значительный вклад в репертуар классической гитары!

Купить билет на концерт Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

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Ноябрь
17 ноября вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

Фотографии

Histoire de Frauchi («История Фраучи»)

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