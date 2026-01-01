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Хиппи-елка и мюзикл «Волосы»
Киноафиша Хиппи-елка и мюзикл «Волосы»

Спектакль Хиппи-елка и мюзикл «Волосы»

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 18+
Режиссер Бо Кроуэлл, Стас Намин
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Новый год с Племенем Любви в Театре Стаса Намина

Несмотря на то, что в Америке конца шестидесятых Новый год не праздновали так, как Рождество, Театр Стаса Намина готов подарить зрителям уникальную возможность встретить 2024 год в компании Племени Любви!

Интерактивная программа и празднование
Приходите за час до спектакля, чтобы стать частью яркой праздничной программы. Хиппи-мороз, конкурсы, подарки от членов Племени, мантры на счастливую жизнь в новом году — всё это и многое другое будет ждать вас 27 декабря. Погрузитесь в атмосферу свободы и радости с хиппи, которые поделятся своим уникальным взглядом на жизнь.

Финал вечера: культовый рок-мюзикл «Волосы»
Главным событием вечера станет первая и единственная в России постановка культового рок-мюзикла Волосы. Этот скандальный и одновременно вдохновляющий спектакль о молодежи, свободе и борьбе против системы оставит незабываемое впечатление.

Возрастные ограничения: 18+
В спектакле демонстрируются сцены курения, поэтому постановка рекомендуется для зрителей старше 18 лет.

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