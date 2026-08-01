Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!

HIP-UP STREET FEST: Фестиваль уличной культуры в Санкт-Петербурге
15 августа 2026 года в Санкт-Петербурге состоится HIP-UP STREET FEST — крупнейший городской open-air фестиваль уличной культуры. Это событие объединяет танец, спорт, экстрим и современное молодёжное творчество на площадке МотоЦентра МС-38. Фестиваль проходит уже четвёртый год и собирает участников и зрителей, для которых улица — это не просто пространство, а стиль жизни, энергия движения и свобода самовыражения.
HIP-UP STREET FEST предлагает насыщенный день, где встречаются представители различных направлений уличной культуры: танцоры, спортсмены, райдеры, музыканты, художники и активная городская молодёжь.
Программа фестиваля
В этом году гостей фестиваля ждут:
- Tанцевальные баттлы и шоукейсы HIP-UP CONTEST; - соревнования и шоу лучших представителей уличной танцевальной сцены.
- Соревнования по стритболу; - площадка, которая ежегодно привлекает всё больше спортсменов и болельщиков.
- Масштабное EXTREME SHOW; - здесь состояится первое полномасштабное шоу с выступлениями мотоциклистов и зрелищным «Шаром смелости».
- Открытая авто- и мотовыставка; - возможность увидеть лучшие автомобили и мотоциклы.
- DJ-сеты и музыкальная программа; - атмосфера вечеринки на протяжении всего фестиваля.
- Зоны отдыха, активности и общения; - места для расслабления и встреч с единомышленниками.
- Фудкорт со стритфудом; - разнообразие еды и напитков для участников и гостей.
Территория фестиваля
Разделим фестиваль на несколько зон:
- STREET DVOR: Входная зона фестиваля и место первого впечатления. Здесь гости смогут приобрести билеты и фирменный мерч, отдохнуть под DJ-сеты, сыграть в пинг-понг или проверить меткость на баскетбольном кольце.
- STREET DANCE: Танцевальное сердце HIP-UP STREET FEST, место для соревнований и шоу уличных танцев.
- STREET DRIVE: Самая экстремальная площадка фестиваля с выступлениями мотоциклистов и выставкой автомобилистов.
- STREET BASKET: Площадка для стритбола, которая привлекает всё больше судей и зрителей.
- STREET FOOD: Фудкорт с разнообразным выбором стритфуда и напитков для участников и гостей.
- MUSIC ZONE: Музыкальное пространство, создающее атмосферу уличной энергии на протяжении всего дня.
Миссия фестиваля
HIP-UP STREET FEST создаёт пространство, где каждый может проявить себя через творчество, спорт и движение. Мы поддерживаем развитие уличной культуры, популяризируем активный образ жизни и объединяем людей разных интересов вокруг общих ценностей — свободы, самовыражения и уважения к городскому сообществу.