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Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!
Киноафиша Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!

Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!

6+
Возраст 6+

О концерте

HIP-UP STREET FEST: Фестиваль уличной культуры в Санкт-Петербурге

15 августа 2026 года в Санкт-Петербурге состоится HIP-UP STREET FEST — крупнейший городской open-air фестиваль уличной культуры. Это событие объединяет танец, спорт, экстрим и современное молодёжное творчество на площадке МотоЦентра МС-38. Фестиваль проходит уже четвёртый год и собирает участников и зрителей, для которых улица — это не просто пространство, а стиль жизни, энергия движения и свобода самовыражения.

HIP-UP STREET FEST предлагает насыщенный день, где встречаются представители различных направлений уличной культуры: танцоры, спортсмены, райдеры, музыканты, художники и активная городская молодёжь.

Программа фестиваля

В этом году гостей фестиваля ждут:

  • Tанцевальные баттлы и шоукейсы HIP-UP CONTEST; - соревнования и шоу лучших представителей уличной танцевальной сцены.
  • Соревнования по стритболу; - площадка, которая ежегодно привлекает всё больше спортсменов и болельщиков.
  • Масштабное EXTREME SHOW; - здесь состояится первое полномасштабное шоу с выступлениями мотоциклистов и зрелищным «Шаром смелости».
  • Открытая авто- и мотовыставка; - возможность увидеть лучшие автомобили и мотоциклы.
  • DJ-сеты и музыкальная программа; - атмосфера вечеринки на протяжении всего фестиваля.
  • Зоны отдыха, активности и общения; - места для расслабления и встреч с единомышленниками.
  • Фудкорт со стритфудом; - разнообразие еды и напитков для участников и гостей.

Территория фестиваля

Разделим фестиваль на несколько зон:

  • STREET DVOR: Входная зона фестиваля и место первого впечатления. Здесь гости смогут приобрести билеты и фирменный мерч, отдохнуть под DJ-сеты, сыграть в пинг-понг или проверить меткость на баскетбольном кольце.
  • STREET DANCE: Танцевальное сердце HIP-UP STREET FEST, место для соревнований и шоу уличных танцев.
  • STREET DRIVE: Самая экстремальная площадка фестиваля с выступлениями мотоциклистов и выставкой автомобилистов.
  • STREET BASKET: Площадка для стритбола, которая привлекает всё больше судей и зрителей.
  • STREET FOOD: Фудкорт с разнообразным выбором стритфуда и напитков для участников и гостей.
  • MUSIC ZONE: Музыкальное пространство, создающее атмосферу уличной энергии на протяжении всего дня.

Миссия фестиваля

HIP-UP STREET FEST создаёт пространство, где каждый может проявить себя через творчество, спорт и движение. Мы поддерживаем развитие уличной культуры, популяризируем активный образ жизни и объединяем людей разных интересов вокруг общих ценностей — свободы, самовыражения и уважения к городскому сообществу.

Купить билет на концерт Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!

Помощь с билетами
В других городах
Август
15 августа суббота
11:00
Мотоцентр Санкт-Петербург, Рощинская, 38
от 500 ₽

Фотографии

Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы! Hip-Up Street Fest. 2026: Будь в ритме улицы!

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